Ceriale: per le 14 spiagge libere il Comune promette "un'estate in piena sicurezza"

Con un post dettagliato sulla propria pagina Facebook istituzionale, il Comune di Ceriale fa chiarezza in merito alla gestione delle spiagge libere.

Nel testo si legge: "Il contingentamento degli accessi dovrà essere rispettoso della salute pubblica.

Per questo, oltre ad una cartellonistica ad hoc, l'amministrazione comunale sta lavorando per delineare gli "stalli" consentiti con paletti in grado di circondare lo spazio da rispettare. Nei cartelli ci sarà l'indicazione di stare entro 1,5 mt. dal paletto medesimo.

Non ci saranno le docce, ma sarà garantita pulizia e sanificazione.