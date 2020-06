Tovo, il comune rende noto l'avviso per manifestazione di interesse alla realizzazione di opere pubbliche e opere di interesse pubblico

"Il comune di Tovo San Giacomo dispone di parecchi progetti già redatti a livello di studio di fattibilità, di progetto preliminare e in alcuni casi anche a livello di progetto definitivo-esecutivo, di varia natura e dimensione, tutti in attesa di finanziamento". Si apre così la comunicazione via Facebook di Alessandro Oddo, sindaco di Tovo San Giacomo, relativa all'avviso per manifestazione di interesse alla realizzazione di opere pubbliche e opere di interesse pubblico.