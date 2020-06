Savona, tragedia nel centro storico: cade dalla finestra e perde la vita

Tragico episodio questa sera, intorno alle 21, a Savona in pieno centro storico nei pressi di via Pia, dove un uomo è caduto da una finestra al quarto piano di una palazzina ed ha perso la vita.

Sul posto è giunta prontamente la macchina del soccorso con i Vigili del fuoco e gli uomini della Croce Bianca savonese, ma per la vittima l'impatto parrebbe essere stato fatale e per i soccorritori non c'è stato nulla da fare.

Al momento non si hanno ancora indicazioni chiare sulla dinamica dell'accaduto, ma sono immediatamente scattate le indagini da parte delle Forze dell'ordine. Molto probabile però è l'ipotesi del gesto autolesionista.