Albisola, le spiagge libere riaprono da lunedì 8 giugno: divisione tra gruppi familiari e bagnanti singoli

Come anticipato martedì scorso, resteranno chiuse fino a domenica le spiagge libere di Albisola Superiore (leggi QUI), ma da lunedì il sindaco Maurizio Garbarini è pronto a riaprirle dalle 8.00 alle 19.00 con una serie di linee guida.

Continuerà ad essere inibito l'accesso e la fruizione dei moli presenti sul territorio comunale e della spiaggia libera a levante del molo Torre.

La spiaggia libera centrale con un unico ingresso dalla passeggiata a mare all'altezza di piazza Chiesa sarà destinata a gruppi familiari; la spiaggia libera di piazza Matteotti, con unico ingresso dalla passeggiata a mare all'altezza di piazza Matteotti, sarà destinata a bagnanti singoli; la spiaggia libera di piazza del Talian, con unico ingresso dalla passeggiata a mare all'altezza di piazza del Talian, sarà destinata ai bagnanti singoli.

Per quanto riguarda il litorale rio Giancardo-gradoni, con unico ingresso dalla passeggiata a mare dalla rampa in sottopasso all'altezza del rio Giancardo, sarà destinata a gruppi familiari così come la spiaggia libera capo Torre, con unico accesso dalla rampa e dalla scala posta a ponente della galleria Rossello.

La società partecipata comunale "Albisola Servizi", gestirà nella maniera più efficiente la sicurezza nelle aree delle spiagge libere comunali, sarà effettuato un servizio di guardianaggio e di contingentamento.

La partecipata albisolese inoltre gestirà direttamente la spiaggia libera attrezzata, che non sarà quindi gestita per questa stagione dalla Cooperativa Miglio Verde (che era già stato scelto come concessionario per le stagioni 2020/2022) in quanto il comune non ha dato parere favorevole all'accettazione della proposta di negoziazione della Onlus.