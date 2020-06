Albisola, spiagge libere chiuse fino al 7 giugno. Il sindaco: "Non possiamo permetterci di arrivare al weekend disorganizzati e avere folle sulle spiagge"

Saranno chiuse fino a domenica 7 giugno le spiagge libere di Albisola Superiore questa la decisione del sindaco albisolese Maurizio Garbarini.

"Come anticipato la gestione delle spiagge libere per la stagione balneare che inizierà oggi, 3 giugno, è uno dei temi più complessi e delicati a cui abbiamo lavorato nelle ultime settimane, da quando sono uscite le ultime linee guida, e a cui stiamo ancora lavorando, così anche i comuni limitrofi con i quali ci interfacciamo costantemente. Considerato inoltre il pochissimo tempo a disposizione, la necessità di risorse extra da impegnare immediatamente e quindi la mancanza di risorse certe future di ristoro ai Comuni da parte di Regione e Governo, abbiamo lavorato al progetto di organizzazione e contestualmente al regolamento di accesso che, non appena pronti e definitivi saranno pubblicati sui canali informativi del Comune" spiegano il primo cittadino, il vice sindaco Roberto Gambetta e l'assessore al turismo e al demanio Luca Ottonello.

"Questo vuole essere un messaggio rivolto a tutti i cittadini, agli operatori turistici, agli amanti di Albisola che aspettano notizie per organizzare il loro lavoro o pianificare le proprie vacanze. Una cosa è certa: sarà un'estate inedita mai vissuta prima a cui tutti dovremo adeguarci" proseguono.

Le 5 spiagge libere di Albisola Superiore quest'estate saranno aperte e organizzate in stalli numerati e delimitati da picchetti di legno e da corde di dimensione diversa (secondo le linee guida) per ospitare nuclei familiari e anche persone singole.

Gli accessi alle spiagge libere saranno presidiati da steward professionisti che regoleranno gli accessi fino ad esaurimento posti. I moli invece saranno chiusi e l'accesso al pubblico interdetto.

"La stagione balneare albisolese nelle spiagge libere inizierà a partire da lunedì 08 Giugno. Fino ad allora saranno chiuse. Questo tempo sarà necessario per ultimare i lavori di organizzazione, informazione e le assunzioni. I lavori inizieranno già mercoledì ma i varchi di accesso alle spiagge libere verranno transennati e chiusi fino a lunedì. Sarà consentito solo il transito per fare il bagno e le attività sportive acquatiche individuali. Per questi motivi, in vista della riapertura tra le regioni a partire da mercoledì 3 Giugno, non possiamo permetterci di arrivare a questo weekend disorganizzati e avere folle sulle spiagge mettendo così a rischio la salute dei nostri residenti" continuano gli amministratori albisolesi

"Dovremo aspettare ancora 5 giorni ma così potremo finalmente godere nel nostro mare in sicurezza e in maniera organizzata. Sperando di far cosa gradita, tenendovi informati, vi ringraziamo fin da ora per la collaborazione che presterete" hanno concluso nella loro comunicazione ai cittadini Garbarini, Gambetta e Ottonello.