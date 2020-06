Savona, i ragazzi di Fridays For Future scendono in piazza per la Giornata Mondiale dell’ambiente: “Vogliamo azioni concrete”

“Giornata mondiale dell’ambiente. Vogliamo azioni concrete, cittadini firmate l’Eci”. Questo l’appello dei giovani rappresentanti del Fridays For Future di Savona che questo pomeriggio si sono ritrovati in piazza Sisto davanti al palazzo comunale per un flashmob particolare organizzato proprio in occasione della giornata mondiale dedicata all’ambiente.

Scarpe di ogni tipo, a simboleggiare la presenza simbolica di altri ragazzi (nei mesi scorsi sono state le manifestazioni organizzate nella città della Torretta) e un corridoio in mezzo dove i little ambientalisti a distanza di sicurezza hanno esposto 10 cartelloni in sequenza lanciando il loro messaggio che si concentra sulla richiesta alla commissione europea di rafforzare l’azione dell’UE sull'emergenza climatica in linea con il limite di 1,5° gradi di riscaldamento.

“Ci serviva un qualcosa per dimostrare in modo tangibile che ritornavamo anche se non ci siamo mai fermati - spiega uno dei rappresentanti - avevamo bisogno di mostrarci dal vivo. Siccome una manifestazione sarebbe stata giustificata in questo giorno, gli obblighi però i vincoli dovuti alla presenza della distanza e della sicurezza ci hanno suggerito questa alternativa”.

“Ci siamo spostati nella piazza social, a livello nazionale sono state organizzate interviste di rappresentanti del mondo della scienza, economia, climatologi, universitari, tutte figure di spicco che hanno continuato a divulgare i nostri messaggi” ha proseguito.

La diretta di Savonanews: