Savona, dal Pd una mozione per la rimodulazione del piano di riequilibrio con l'appoggio

Intraprendere azioni straordinarie legate alla situazione del tutto eccezionale creatasi a seguito dell'emergenza Coronavirus. E' questa la richiesta che la minoranza savonese, guidata in questo caso dal Pd, avanza alla giunta Caprioglio. L'attenzione in particolare è per le condizioni economiche in cui versano o verseranno le diverse componenti sociali della città.

"Ci troviamo a vivere un momento eccezionale per quanto riguarda la crisi economica delle nostre città - afferma la nota diramata in mattinata dai dem -, che colpisce più duramente Savona, le sue famiglie, la sua filiera di sviluppo economico già duramente messa alla prova negli ultimi anni. Lo abbiamo detto più volte nelle ultime occasioni in Consiglio comunale. La riduzione delle entrate e le maggiori spese che si stanno determinando e che si determineranno a causa delle condizioni venutesi a creare dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19 rendono necessarie alcune misure straordinarie di intervento per sostenere le difficoltà delle famiglie e delle imprese".

Spiegano dalla minoranza: "Con i recenti Decreti il Governo è intervenuto a sostegno delle amministrazioni comunali attraverso specifiche misure in tema di fiscalità e con ulteriori, specifici e straordinari finanziamenti la cui entità specifica deve essere quantificata e la Giunta Comunale ha approvato la rinegoziazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti rendendo disponibili risorse, la cui dislocazione è in fase di discussione, per affrontare l’emergenza".

"Appare necessario mettere in atto subito tutte le azioni possibili per garantire la massima flessibilità all’azione dell’amministrazione comunale - aggiungono i rappresentanti del Partito Democratico - al fine di poter far fronte alle esigenze di cittadini e imprese così da mitigare l’impatto socio economico che la pandemia da COVID-19 avrà ancora per molto tempo sulla nostra città".

L'opposizione ha così deciso di muoversi ufficialmente e portare le proprie idee nei prossimi Consigli Comunali: "Per questo motivo abbiamo presentato una mozione, sottoscritta anche dai colleghi del Gruppo del Movimento 5 Stelle e di Italia Viva, affinchè si predisponga una rimodulazione del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dal Consiglio nel 2016 da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale e, successivamente, alla sezione regionale della Corte dei Conti".

"Viviamo un momento straordinario e il Comune può intraprendere azioni straordinarie per una iniezione di fiducia e spinta di tutto il nostro tessuto cittadino economico e sociale" conclude la nota firmata dal Pd.