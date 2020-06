Sentenza Tar su ospedali Cairo e Albenga, Pd: "Toti, Viale e Alisa non sanno fare le gare. Stop a tutte le privatizzazioni in sanità"

"La notizia dell'accoglimento, da parte del Tar, del ricorso presentato dal Policlinico di Monza contro l'assegnazione degli ospedali di Cairo Montenotte e Albenga all'Istituto Galeazzi di Milano, dopo la gara indetta l'anno scorso da Alisa (che era già stata oggetto di un primo ricorso), è l'ennesima dimostrazione dell'incapacità della Giunta Toti. Volevano privatizzare gli ospedali liguri, scelta a cui ci siamo opposti considerandola profondamente errata e, per fortuna, non ci sono riusciti, collezionando una serie di brutte figure" cosi commenta in una nota il Gruppo Pd in Regione Liguria e il Pd Savona. Il valbormidese Mauro Righello è il primo firmatario della richiesta di revoca della privatizzazione.

"Ma il pasticcio del tentativo di privatizzazione di Cairo Montenotte e Albenga è solo la punta dell'iceberg di un modus operandi dilettantistico messo in campo dalla Giunta regionale. Ne sono una dimostrazione la gara per l'ospedale del ponente genovese a Erzelli andata deserta per ben due volte e il cantiere del Felettino della Spezia mai realmente partito e dopo cinque anni di governo Toti-Viale siamo alla revoca del contratto e al punto di partenza. Toti, Viale e Locatelli cambino mestiere, perché si sono dimostrati del tutto incapaci".

"Il Pd - conclude - è sempre stato contrario alle privatizzazioni volute dall'attuale Giunta ligure, ma il centrodestra non è stato neppure in grado di fare le gare. Le Regioni italiane che hanno risposto meglio all'emergenza Covid-19 sono quelle che hanno privatizzato meno la sanità. La sentenza su Cairo e Albenga è la migliore occasione per fermare tutto e cambiare rotta. Sospendano tutte le privatizzazioni sanitarie e consegnino, questa volta per davvero, un un libro bianco al prossimo Consiglio regionale. La Giunta regionale smetta di fare danni".