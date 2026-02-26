Il consigliere regionale Vaccarezza fa tappa a Toirano e Andora

Oggi il consigliere incaricato agli Enti Locali di Regione Liguria, Angelo Vaccarezza, ha fatto tappa a Toirano per un incontro costruttivo con il sindaco Marco Bertolotto. Al centro del colloquio, il legame tra la Regione e i Comuni dell’entroterra.

“Toirano non è solo una perla del Ponente per il suo straordinario patrimonio archeologico — con le sue grotte famose in tutto il mondo — ma è un borgo vivo che guarda al futuro attraverso progetti di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni”, commenta Vaccarezza.

Un momento di confronto dedicato allo sviluppo di uno dei borghi più suggestivi della Val Varatella, eccellenza ligure tra storia, natura e archeologia. “Lavorare fianco a fianco significa ascoltare le esigenze della comunità e dei suoi amministratori, per tradurle in azioni concrete. Grazie al sindaco Bertolotto per l’accoglienza e per il costante lavoro dedicato alla sua comunità”.

La giornata è proseguita ad Andora per incontrare il sindaco Mauro Demichelis.

“Andora rappresenta un punto di riferimento strategico per il Ponente Ligure: una realtà che sa coniugare perfettamente l’eccellenza turistica del suo porto e delle sue spiagge con la vocazione agricola della Val Merula. Dialogare con l’amministrazione locale significa pianificare il futuro di un comune in continua crescita, sostenendo i progetti che rendono Andora un fiore all’occhiello della nostra Regione”, aggiunge.

“La sinergia tra Regione Liguria e Comuni è la chiave per dare risposte concrete ai cittadini e valorizzare le nostre bellezze. Andora è un esempio di come la cura del territorio e l’accoglienza turistica possano camminare di pari passo con la tutela delle tradizioni locali. Un ringraziamento all’amministrazione per l’impegno costante nel rendere questa città sempre più accogliente e dinamica”, conclude Vaccarezza.