Finale, Guzzi (Gruppo Misto) torna all'attacco su via Dante: "Due anni di cantiere a ritmi pachidermici e ora un robottino smarrito"

E' stato il consigliere di minoranza del Gruppo Misto, Andrea Guzzi, a sollevare nella seduta dello scorso martedì del Consiglio Comunale finalese la questione della riqualificazione di via Dante, coi lavori che sembrerebbero vivere un momento di di stallo.

Situazione che lo stesso esponente di opposizione ritiene caratterizzi l'opera di riqualificazione da due anni. “Un cantiere infinito, che va avanti a ritmi pachidermici da 2 anni con disagi al traffico, parcheggi chiusi da griglie di cantiere, un progetto cestinato e uno nuovo che tarda ad arrivare, perché evidentemente non si sa cosa fare, e martedì in Consiglio scopriamo che si è perso un robot all’interno della fogna e che quindi occorrerà fare un ulteriore scavo per ritrovarlo. Per questi 2 anni Via Dante è ormai nota come una barzelletta, e se per molti ci sarebbero stati gli estremi per chiamare 'Striscia la Notizia' adesso siamo costretti , per ritrovare il robot perduto, ad interpellare 'Chi l ha visto?'”.

Una nota ironica in una situazione definita “assai complessa e tragica che lascia molti cittadini allibiti”. Insieme ad altre perplessità: “Questo ulteriore scavo porterà ad altri disagi, ad altre pezze di asfalto, ad altre situazioni pericolose e ancora non sappiamo se avremo una ciclabile, un numero di parcheggi adeguato alla zona, alberature idonee e insomma tutto quello che era già previsto ma che è stato messo da parte (con sperpero di risorse pubbliche dei cittadini)”.

“A distanza di 2 anni non solo un cantiere fantasma costante, ma un’assenza di visione su quello che potrà essere questa importante arteria cittadina - sottolinea quindi il consigliere Guzzi - Con la programmazione precedente proposta dal nostro Gruppo oggi avremmo già un’opera conclusa e invece siamo ancora a fare buchi, a perdere strumentazioni e a pensare a cosa poter fare in un arteria sempre più emblema di lentezza e incompetenza amministrativa”.