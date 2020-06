Giù i confini tra Regioni, anche Michelle Hunziker torna a riabbracciare Varigotti

Dopo Gianna Nannini, scovata da alcuni fans ieri sera a Celle, dove passerà il fine settimana con amici, anche un altro volto noto dello spettacolo è tornato nella nostra provincia per godersi il suo mare ed i suoi paesaggi.

Con un breve video su Instagram, filmato dalla terrazza vista mare del suo appartamento di Varigotti, Michelle Hunziker ha annunciato già da ieri sera di essere riuscita a soddisfare uno dei suoi desideri di "normalità" espressi nei mesi scorsi, tornando in riviera.

Sempre sul suo profilo social la presentatrice, ormai varigottese d'adozione, aveva confessato quanto le mancassero durante il lockdown certi momenti vissuti nella frazione finalese nella quale da diversi anni trascorre buona parte dei suoi giorni liberi, sia d'estate che d'inverno.

Una prima boccata di brezza marina, la colazione in piazza Cappello da Prete, l'allenamento con vista mare dalla torretta di Punta Crena e poi l'immancabile tuffo, nonostante un clima non proprio estivo. Questi i momenti che la showgirl svizzera ha immortalato nelle sue "Instagram stories", quegli attimi che mancavano a molti e che erano stati negati dall'emergenza Coronavirus.

Ad attenderla sul litorale varigottese non potevano però mancare alcuni "paparazzi". Per sfuggire bonariamente alle loro fotocamere però Michelle ha voluto testare l'acqua marina in maglietta, e a giudicare dalla reazione la scelta è stata tutt'altro che sbagliata, vista la temperatura del mare.