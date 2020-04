Voglia di normalità e... di Varigotti per Michelle Hunziker: "Che nostalgia poter essere seduta in riva al mare"

"Abbracciare la mamma, andare in pizzeria con gli amici e bere un bicchiere di vino rosso in riva al mare a Varigotti... a piedi nudi!"

Quanti in queste soleggiate e calde giornate di primavera, costretti a casa dal pericolo Coronavirus, hanno apprezzato l'importanza di questi gesti che, nella normale quotidianità, appaiono semplici e scontati?

A pensarlo è anche Michelle Hunziker, che in una storia sul proprio profilo Instagram ha esternato quanto le manchi, tra le tante cose negate dalla pandemia in queste settimane, il poter tornare nella sua casa nel borgo saraceno, dove da anni trascorre le vacanze ed il tempo libero.

"Qual'è la prima cosa che vuoi fare quando tutto riapre? Di che cos'hai più nostalgia? Me lo sono chiesta in questi giorni. Sicuramente abbracciare la mia mamma, poi ho proprio voglia di andare al mare, vorrei essere seduta su una spiaggia ligure, tipo Varigotti. Mamma che nostalgia pazzesca!"

Parole quasi d'amore per la nota presentatrice di origini svizzere, ma anche un invito a "godersi" la normalità una volta superato il momento difficile: "Ognuno ha le proprie nostalgie, i propri desideri. Ma è anche bello coltivarli, perchè se ci pensate vivevamo in un mondo che ci dava tutto subito. Invece adesso le cose vanno desiderate, fortemente, anche solo una passeggiata. E pensate quando lo potremo fare: non sarà più solo la normalità, sarà un lusso! Dai, ce la faremo".