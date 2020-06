Tavolo, pannello in plexiglass e interfono: riprendono le visite alla casa di riposo "Covid-free" di Celle

Aveva espresso soddisfazione il consiglio di amministrazione lo scorso 24 aprile perché nella struttura il Coronavirus non aveva colpito né gli ospiti né il personale e un altro grande risultato è stato raggiunto la scorsa settimana quando nella casa di riposo Fondazione N.S. di Misericordia di Celle hanno ripreso gradualmente le visite dei parenti.

I parenti tramite appuntamento possono far visita agli anziani familiari alla residenza protetta di via Boagno al piano terra nella zona della cappella dove è stata posizionata una scrivania, un pannello in plexiglass divisore e un interfono per poter parlare con gli ospiti (solo quelli che hanno la possibilità di deambulare).

In questi mesi comunque i parenti sono riusciti a mantenere i contatti con gli anziani grazie alle videochiamate effettuate con il tablet.

Un traguardo importante è stato anche raggiunto con la negatività ai test sierologici effettuati sia sui pazienti che sul personale.