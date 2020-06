Coronavirus, l'Oms dice no all'utilizzo dei guanti: "Possono aumentare il rischio di infezione"

L'organizzazione mondiale della sanità sconsiglia l'utilizzo dei guanti come misura di contenimento della diffusione del Covid-19. Sul proprio sito web, infatti, l'Oms "non raccomanda l'uso di guanti da parte delle persone, in comunità. L'uso di guanti può aumentare il rischio di infezione, dal momento che può portare alla auto-contaminazione o alla trasmissione ad altri quando si toccano le superfici contaminate e quindi il viso".