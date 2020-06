Riapertura totale delle banche a Carcare: il gruppo "Lorenzi Sindaco" presenta un ordine del giorno

Ripristino orario normale delle banche a Carcare. Il gruppo consiliare "Lorenzi Sindaco" presenta un ordine del giorno per "impegnare il sindaco e la sua giunta a promuovere con la massima urgenza, tutte le azioni idonee e possibili per far sì che tornino alla normalità in modo da poter usufruire del servizio bancario essenziale per tutti i cittadini. Chiedendo alla direzione delle filiali, per quanto di loro competenza, di ripristinare urgentemente il servizio".

"Le filiali delle banche presenti sul territorio nazionale e sul nostro territorio comunale in relazione al Covid-19 sono state costrette ad attuare le direttive predisposte dai vari DPCM emanati dal Governo - spiegano i consiglieri Rodolfo Mirri, Alessandro Lorenzi e Daniela Lagasio - Nonostante la fase del lockdown sia terminata dal 18 maggio e si è entrati in pieno nella cosiddetta 'fase 2' che ha portato alla riapertura di tutte le attività produttive, le filiali bancarie del nostro comune continuano a mantenere orari e giorni di apertura limitati".

"La tanto auspicata ripresa economica passa, in modo importante attraverso gli istituti bancari - concludono - Numerosi cittadini sia del nostro comune che di altri comuni limitrofi si sono lamentati della scarsa funzionalità degli sportelli. Facendo code interminabili e creando un notevole disagio alla popolazione in particolare alle persone anziane".