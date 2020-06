Ultima lezione per la classe quinta della scuola primaria di Quiliano "al campetto rosso"

Anche in tempi ante-Covid-19, l’ultimo giorno di scuola della classe quinta alle primarie era un momento davvero speciale. A Quiliano da molti anni un piccolo rito si svolgeva all’uscita con la complicità degli alunni e delle insegnanti di tutte le classi; i più grandi formano un corridoio dove tutti i bambini e le maestre passavano prima di uscire dal cancello cantando tutti insieme un saluto tra l’allegro e il commovente: “La quinta vi saluta, la quinta se ne va…” C’era un’attesa nel tempo per quel piccolo, semplice e intimo momento collegiale. Un rito. Un momento di comunità.

Quest’anno non si può. Questo anno scolastico ha segnato in modo indelebile, ha tolto la relazione, il rapporto, la complicità anche di piccole cose.

Per chi a settembre spera di rivedersi tra i banchi il dispiacere è attenuato. Un po’ come quando gli innamorati devono stare distanti per un periodo, il ritorno è atteso e vissuto come un regalo.

Per chi ha frequentato l’ultima classe di un ciclo, il ritorno non ci sarà.

Cinque anni sono tanti, sulla vita dei bambini di 10 anni è metà della loro esistenza, questo ci fa riflettere quanto sia importante l’ultimo giorno di scuola della classe quinta della scuola primaria e soprattutto se insegnati e alunni si sono accompagnati per tutto il ciclo.

Tornare a scuola, neppure nel cortile sarebbe stato possibile, ecco perché le insegnanti della scuola primaria “Don Peluffo” di Quiliano hanno chiesto al Sindaco Nicola Isetta uno spazio all’aperto dove poter ricreare, almeno un po’, il gruppo classe e poter, in qualche modo, concludere significativamente questo anno scolastico bislacco

Grazie alla disponibilità dell’amministrazione, mercoledì 10 giugno alle ore 9,30, al campetto “rosso” dai Giardini dall’Orso a Quiliano, in un ‘area tutta riservata a loro, i 24 bambini della classe quinta A e i loro insegnanti, in sicurezza, con le distanze dovute e con le mascherine d’obbligo, potranno incontrarsi ancora una volta tutti insieme in modo “speciale“.

Un momento che resterà nella memoria di tutti.