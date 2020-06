Vandali in azione a Varazze: danneggiata la bacheca dell'Associazione Culturale 'U Campanin Russu'

Vandalo in azione la scorsa notte a Varazze, in piazza San Bartolomeo, dove è stata danneggiata la bacheca dell'Associazione Culturale 'U Campanin Russu' e del 'Museo del Mare': in frantumi il vetro con la conseguente dispersione di parte del contenuto della vetrina.

"Dopo diversi piccoli raid, tanto per far sentire la propria imbecillità - il pensiero di Mario Traversi, Past President de "U Campanin Russu" - le gesta teppistiche dei perdinotte, che non mancano mai, si sono rivolte alla cultura, ma non per attingervi qualcosa che possa farli uscire dalle loro nebbie cerebrali, il che sarebbe troppo oneroso per i poveri neutroni arrugginiti dai video giochi e dalle movida, ma per distruggere la bacheca dell'Associazione Culturale 'U Campanin Russu' e del 'Museo del Mare', posizionata in piazza San Bartolomeo, facendo scempio dei vetri e degli articoli in essa contenuti".

"E' la prima volta che succede e ne traiamo un segno dei tempi, purtroppo. Dopo il confinamento (la nostra lingua ha ben altri termini da usare, invece di pappagalleschi inglesismi...), evidentemente l'interpretato 'tutti liberi' ha messo le ali agli asini, i quali, per dimostrare la propria euforia contenuta e mal digerita nei mesi scorsi, si scatena in un fantasioso 'paese dei balocchi'. Peccato che anche a costoro non spuntino le orecchie che fece rinsavire il povero Pinocchio. Ma anche quel bellissimo libro di Collodi è sconosciuto agli imbecilli di oggi. Sarebbe uno sforzo incredibile leggerlo e trarne qualche motivo di meditato comportamento" conclude infine Traversi.