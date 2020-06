A10 Genova-Savona, tratto Pra'-Pegli chiuso per lavori: traffico in tilt

Grossi disagi questa mattina lungo l'autostrada A10 Genova-Savona. Per la chiusura causa lavori del tratto compreso tra Pra' e Pegli in direzione del capoluogo di Regione, Autostrade per l'Italia segnala code per 11 chilometri (con inizio da Varazze).

"La riapertura è prevista alle ore 10 - si legge sul sito di Autostrade per l'Italia - All'uscita obbligatoria di Genova Pra', ci sono 11 km di coda a partire da Arenzano. Sulla A26 Genova Voltri - Gravellona Toce tra Ovada ed il bivio con la A10 Genova - Ventimiglia verso Genova si sono formati 15 km di coda. Sempre sulla A26 e' chiuso il tratto tra la Diramazione Predosa Bettole ed il bivio con la A10 Genova-Ventimiglia verso Genova. Il traffico proveniente dalla A26 e diretto verso Genova deve percorrere la A7 Milano-Genova attraverso la Diramazione Predosa Bettole".

Il tratto autostradale è stato chiuso per consentire ai tecnici di effettuare dei controlli alle gallerie San Paolo della Croce e Rexello.