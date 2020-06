Andrea Costa a '2 ciapetti con Federico' parla degli obiettivi di Liguria Popolare: "A giorni il nome del secondo candidato"

Il presidente e consigliere regionale di Liguria Popolare Andrea Costa è intervenuto a '2 ciapetti con Federico' per parlare delle strategie del partito e degli obiettivi per le prossime elezioni regionali.

"Il nostro è un movimento nato tre anni fa con l'obiettivo di riallacciare il rapporto con i cittadini e di colmare il divario tra loro e la politica - ha detto Costa - In Liguria Popolare abbiamo persone che hanno già avuto esperienze amministrative, perchè siamo convinti che rappresenti un valore aggiunto. In questa direzione si inserisce la candidatura di Antonio Bissolotti. Nel prossimo fine settimana sarò di nuovo nel ponente ligure ed annunceremo il nome del candidato per il ventimigliese. A quel punto mancherà solo la zona imperiese. Contiamo nel giro di quindici giorni di completare le liste".

Durante l'intervista si è poi parlato dei rapporti e degli equilibri di forza con gli alleati, ma anche delle priorità su cui puntare per un rilancio del ponente ligure.

Guarda il video con l'intervista completa: