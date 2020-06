Savona, il Gruppo Consiliare Italia Viva: "Servono atti concreti e non solo slogan o belle parole di vicinanza ai Cittadini ed al tessuto produttivo della Città"

"Leggiamo con stupore che l’assessore al commercio ed allo sviluppo economico Maria Zunato si 'schiera' con commercianti ed esercenti che si rivoltano contro il pagamento della Tari, le cui cartelle sono state recentemente recapitate ai savonesi. Come se l’Assessore in questione non facesse parte della maggioranza e non partecipasse alle decisioni della sua Giunta". Così Barbara Pasquali e Elda Olin Verney, Gruppo Italia Viva in Consiglio comunale a Savona.

"Se avesse avuto davvero a cuore il destino economico delle attività commerciali della Città, avrebbe potuto schierarsi, questa volta sì, non solo con un atteggiamento di facciata, con la proposta che abbiamo fatto allo scorso Consiglio Comunale, insieme a tutta la minoranza, di emendamenti che prevedevano la riduzione del 25% della Tari per gli esercizi commerciali che erano stati costretti a chiudere durante il lockdown - proseguono da Italia Viva - Questi emendamenti sono stati, invece, bocciati. Recentemente la Giunta ha approvato la rinegoziazione dei mutui a suo tempo contratti dal Comune con Cassa Deposito e Prestiti. Tale rinegoziazione ha reso disponibili risorse per oltre 1 milione di euro. Parte di questi soldi devono andare alle attività commerciali cittadine per far fronte alla grave crisi di liquidità dovuta alla chiusura forzata a causa dell’emergenza sanitaria. Si possono prevedere bandi per erogare contribuzione per affitti commerciali o per il pagamento di bollette e/o tasse".

"Nel prossimo Consiglio Comunale, infine, abbiamo presentato una mozione, insieme ai Gruppi Consiliari del PD e del Movimento Cinquestelle, volta a rimodulare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dal Consiglio Comunale nel 2016, con il fine di 'liberare' altre risorse che sono assolutamente vitali in un momento come questo. Servono atti concreti e non solo slogan o belle parole di vicinanza ai Cittadini ed al tessuto produttivo della Città" concludono Barbara Pasquali e Elda Olin Verney.