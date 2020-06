Cengio, l'amministrazione Dotta spegne due candeline: "Al lavoro per onorare il programma elettorale"

L'amministrazione comunale di Cengio guidata dal sindaco Francesco Dotta spegne due candeline. "Esattamente due anni fa, il 10 giugno 2018, è entrata in carica l'amministrazione comunale che ho l'onore di guidare - spiega il sindaco Dotta - Questo lasso di tempo ha certificato, senza tema di smentita, la bontà dei componenti dell'amministrazione: ognuno, in base ai propri compiti, alle conoscenze professionali ed alle proprie capacità, sta dando il proprio prezioso contributo. Il gruppo è molto unito, e il passare del tempo lo sta consolidando ancor di più".

"Due anni passati in fretta, intensi e difficili, marcati indelebilmente dagli eventi straordinari e negativi che si sono susseguiti, dalle calamità naturali all'emergenza sanitaria da Covid-19 - prosegue - Stiamo cercando di onorare, con umiltà e determinazione, quanto da noi proposto nel programma elettorale, consapevoli delle difficoltà determinate dalla mancanza di risorse umane e, inutile dirlo, dalla carenza cronica di disponibilità finanziarie".

"In questo giorno per noi speciale, ne approfitto per riepilogare quanto fatto nell’ultimo anno:

- per i lavori di ripristino dei danni causati dalle emergenze ambientali sono stati programmati e realizzati in somma urgenza interventi per € 320.000,00;

- a fine 2019 sono usciti dal nostro organico il Comandante della Polizia Municipale Ubaldo Moretti e l'operaio “storico” Gianni Brovida, per il momento non rimpiazzati per impedimento dovuto alle famose “pastoie burocratiche”. Ad oggi è online un bando per l'assunzione di un impiegato amministrativo di categoria C, che crediamo possa concretizzarsi entro il mese di luglio. Di contro, nel 2018 abbiamo formalizzato l'assunzione, a tempo indeterminato part-time, di un prezioso operaio, che tutti conoscete e che, instancabilmente e quotidianamente, contribuisce a mantenere in ordine le vie del paese;

- lavori di ordine e pulizia che erano contenuti nella “quotidianità” e che, pur con fatica, stiamo onorando. Ordine e decoro che viene mantenuto anche nei nostri cimiteri: dopo decenni, la camera mortuaria del cimitero principale, edificio importante, ha subito corposi lavori di manutenzione straordinaria e restyling;

- nel primo anno, come convenuto, è stata abbattuta la Casa dello Zucchero e proprio oggi, mercoledì 10 giugno, presenteremo alle Ferrovie dello Stato il progetto per la rettifica del tratto di strada relativo, per approvazione di quanto di loro competenza. Era stato previsto l'inizio delle attività per il mese di luglio ma, per il susseguirsi delle note emergenze, siamo in ritardo di qualche mese;

- sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova ala nel complesso scolastico “G. Bertagna” di Cengio Genepro, con l'aggiunta di lavori non preventivati per un importo di circa € 90.000,00, e l’indispensabile realizzazione della nuova cucina, per un importo di € 65.000,00. I lavori sono ormai in fase conclusiva e tutto sarà pronto per l’inizio del prossimo anno scolastico;

- sono stati completati i lavori di sostituzione e miglioramento dell'impianto di riscaldamento della palestra e biblioteca di Cengio Bormida, per un importo di circa € 23.000,00;

- sono stati appaltati, ed inizieranno a giorni, i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio, in sostituzione dell'ex campo da bocce a Cengio Genepro, e i lavori per l'attraversamento pedonale e relativi marciapiedi per accedere al cimitero di Cengio Rocchetta;

- sono stati appaltati, e sono in corso di svolgimento per un importo di circa € 130.000,00, i lavori per la manutenzione del ponte su Rio Rocchetta, i marciapiedi di via Marconi e via Alessandro Volta e la rotonda in sostituzione dell’attuale bivio per Montaldo;

- si può definire conclusa la progettazione definitiva, a cura di uno studio di ingegneria di Roma, per la ristrutturazione della ex scuola “O. Colombardo” di Cengio Bormida. Tale edificio ospiterà una nuova caserma per l'Arma dei Carabinieri, i locali logistici e tecnici per la Protezione Civile, la Croce Rossa, CAF, l'Avis e tutte le associazioni di volontariato presenti in paese. L'importo dei lavori è superiore a due milioni di euro;

- in questi giorni si sta predisponendo il bando per la gara relativa alla riqualificazione di Palazzo Rosso, con un progetto innovativo rispetto a quanto preventivato in origine. L’importo dei lavori ammonta a circa € 800.000,00;

- sono stati sospesi a causa emergenza sanitaria, e riprenderanno entro giugno, i lavori per la realizzazione dei marciapiedi urbani a cura Eni Rewind, con significative modifiche al progetto originale apportate da questa amministrazione;

- stiamo lavorando con estrema determinazione alla risoluzione delle problematiche generate dallo sbarramento artificiale in località Isole, causa delle ultime alluvioni e fonte di preoccupazione costante per il futuro. Proprio nella giornata di ieri, martedì 9 giugno, siamo stati collegati in videoconferenza con i dirigenti della Regione, ed in particolare del Settore Difesa del Suolo, per affrontare, discutere e programmare interventi risolutivi;

- con la conferma dell'accesso al fondo Sport e Periferie, e a seguito di un costante confronto con gli uffici del CONI di Roma, è stato elaborato ed approvato il progetto esecutivo per i lavori di riqualifica del terreno di gioco del Campo “Pino Salvi”, da terra battuta ad erba naturale. L'importo complessivo ammonta ad € 106.000,00 e l'inizio dei lavori è previsto nel mese di luglio;

- nel nostro secondo anno di mandato era preventivato un ulteriore incremento legato alla realizzazione delle fiere tradizionali e delle manifestazioni ludico-culturali iniziate con l'importante Restart Music Festival del 2019 a cui, nostro malgrado, abbiamo dovuto rinunciare a causa dell’attuale emergenza sanitaria;

- costante è stata l'attenzione rivolta alla fascia di popolazione più debole, con interventi straordinari nel periodo di maggiore diffusione del virus;

- sono state realizzate molte e utili opere/interventi minori in varie zone del paese, come ad esempio lo spostamento del mercato settimanale da Piazza San Giuseppe a piazza Martiri Partigiani che ha riscosso un grande successo ed entusiasmo;

- dopo un accurato lavoro, è stato finalmente rinnovato il sito istituzionale del Comune con una grafica innovativa ed intuitiva, al fine di permettere ai cittadini una più facile consultazione e accesso a tutti i servizi comunali".

"Nel rispetto di quanto contenuto nel programma elettorale, si stanno predisponendo altri progetti inerenti la manutenzione dei ponti, il ripristino della pista ciclabile, nuove piazzole ecologiche nelle varie zone del paese, l’isola ecologica in località Burgnotti, l’ampliamento del cimitero di Rocchetta, ecc" conclude il primo cittadino Dotta.