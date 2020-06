Quiliano, l'ultimo giorno di scuola nel campetto rosso: i 24 alunni della quinta salutano le elementari (FOTO e VIDEO)

Un momento che resterà sicuramente indelebile nella mente dei 24 alunni della classe quinta della scuola primaria Don Peluffo di Quiliano.

Questa mattina, in maniera simbolica è stato salutato questo difficile anno scolastico concluso in anticipo da mesi a causa del Coronavirus e si sono ritrovati in mezzo al campetto “rosso” dai Giardini dall’Orso accompagnati dalle loro maestre per chiudere così questo ciclo delle scuole elementari e riaprire il prossimo anno con la nuova avventura delle scuole medie.

Seduti distanziati l'uno dall'altro con le mascherine hanno prima ascoltato le parole del sindaco Nicola Isetta, del vice sindaco Nadia Ottonello, una poesia intitolata "Lezione a distanza" letta dallo scrittore Giorgio Scaramozzino e dopo l'appello hanno ringraziato uno alla volta i compagni e gli insegnanti per i 5 anni passati insieme.

"Ci parliamo da grandi" di Eros Ramazzotti hanno reso alla fine il momento ancora più emozionante.