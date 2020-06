Ultimo giorno di scuola, il sindaco di Calizzano saluta gli studenti e annuncia il via ai lavori nella palestra

"Cari bimbe e bimbi, ragazze e ragazzi, maestre e maestri, professoresse e professori, personale scolastico, genitori e famiglie tutte, oggi finisce il tempo ordinario di un anno scolastico che di ordinario ahinoi, ha avuto veramente poco". Inizia cosi il messaggio di saluto del sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri.

"Un pensiero e un ringraziamento per impegno, pazienza e disponibilità. Un augurio perché tutti insieme si possa veramente iniziare una 'fase nuova', in una estate che ci consenta veramente di fare tesoro delle esperienze di questo 'tempo extraordinario', ritrovando condivisione e socialità che sono 'essenziali' per tutti noi".

"Nel mentre - conclude il primo cittadino - abbiamo finalmente potuto iniziare i lavori di ristrutturazione della nostra palestra scolastica e procederemo, come sempre intendiamo fare, a tutto quanto possibile per migliorare la nostra scuola. Un abbraccio virtuale ma vero, il meglio e benedizioni a tutti noi".