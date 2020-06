Una storia per raccontare ai più piccoli quanto vissuto causa Covid-19: l'iniziativa della scuola dell'infanzia "San Clemente" di Albenga

I bambini e le maestre della scuola dell'infanzia "San Clemente" di Albenga raccontano in un libretto l'esperienza Coronavirus e regalano la storia a tutti gli altri bambini.

Spiegano le maestre: "Questa simpatica storia è stata pensata in un momento nel quale intorno a noi e a volte all'interno delle nostre famiglie la situazione era piena di incertezze, di ansia ed è stata, specialmente per i nostri bambini, uno sconvolgimento delle loro giornate, della quotidianità e delle loro abitudini. Hanno affrontato difficoltà impreviste, rinunciato alla libertà di movimenti e alle relazioni con gli amici, senza saperlo, per il bene comune".

"La storia di questo libro racconta del personaggio che ha guidato la didattica della sezione fino alla fine di febbraio, ma racconta soprattutto dell'impegno che hanno mantenuto i bambini anche da casa con la didattica a distanza aiutati dalle loro famiglie - concludono - Per questo la storia è un regalo per dire grazie a tutti i bambini e a tutti i genitori che, nonostante le tante difficoltà, hanno contribuito alla realizzazione di questo differente modo di fare scuola".