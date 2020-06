Ardenti (Lega): "Nessun cantiere aperto negli edifici scolastici e zero formazione anti-Covid per insegnanti, Italia rimandata a settembre"

“Se fossimo in un Paese normale nelle nostre scuole nei mesi di giugno luglio e agosto dovrebbero esserci cantieri aperti, operai al lavoro, insegnanti impegnati in corsi di formazione anti-Covid, ma come sempre, se si farà qualcosa, lo si farà tutto a settembre”.

Lo ha dichiarato oggi il vice capogruppo regionale della Lega Paolo Ardenti.

“Nonostante che in quasi tutti i Paesi europei molte scuole siano già state riaperte - ha sottolineato Ardenti - in Italia sta accadendo ciò che è successo per i (mancati) lavori sulle autostrade liguri, dove il Governo e le società concessionarie hanno aspettato che finisse il lockdown e ricominciasse il traffico per riaprire i cantieri.

Forti disagi e caos all’orizzonte, quindi, anche per le scuole liguri. Governo incapace, Italia rimandata a settembre”.