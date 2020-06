A10, prolungata per lavori la chiusura del tratto Genova Aeroporto - Pra' verso Savona

A10 Genova-Savona: prolungata la chiusura del tratto Genova Aeroporto - Genova Pra' in direzione Savona per consentire interventi di ripristino dei difetti riscontrati durante le attività di ispezione condotte nella notte all'interno della galleria Provenzale.

Data la conformazione del fornice, che non consente l'installazione di un by-pass, tecnici sul posto stanno verificando la possibilità di realizzare un varco che consenta l'apertura - entro la mattinata odierna - di una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta.

Agli utenti che dalla A12 e dalle stazioni di ingresso della A7 sono diretti verso Genova Pra' o Savona si consiglia di procedere lungo la A7 in direzione Milano e proseguire lungo la Diramazione Predosa-Bettole per raggiungere la A26 in direzione Genova.