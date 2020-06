Gestione dei rifiuti, la Provincia di Savona sarà l'ente capofila: l'assemblea dei sindaci e il consiglio provinciale danno l'ok

E' stato completato il percorso ed è stato scelto come capofila la provincia di Savona con un gruppo di lavoro composto dai comuni di Albenga, Varazze, Finale e Cairo".

Il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri è soddisfatto quindi dopo l'assemblea dei sindaci e il consiglio provinciale per il raggiungimento dell'obiettivo della gestione in house dell'Ato unico dei rifiuti (Savona sarà a parte visto il concordato preventivo di Ata) che doveva entrare vigore dal primo gennaio 2021 ma che slitterà probabilmente nell'autunno 2021 (settembre/ottobre).

Nell'assemblea dei sindaci dello scorso 10 gennaio era stati 4 gli ambiti differenti proposti, con l'istituzione di un sub-ambito della Val Bormida che si doveva aggiungere a quello del Ponente (da Laigueglia a Vado), il levante (da Albissola a Varazze, compresa Sassello e Stella) e Savona o un sub-ambito unico con il comune capoluogo a sé stante ma aveva prevalso quest'ultimo con 29 primi cittadini ad optare per quella soluzione.

"Si tratta di un traguardo importante in un giorno triste per la politica savonese. Nel consiglio provinciale è stata approvata all'unanimità, si tratta di un percorso importante perchè la provincia ritorna ad centrale per il coordinamento e per la sintesi" ha continuato il presidente provinciale che ha voluto ricordare Carlo Giacobbe mancato quest'oggi e in passato dal 1995 al 2004 era stato vice presidente della Provincia nell'era Garassini.

Sat probabilmente gestirà quindi l'ambito territoriale, prima però dovrà trovare un accordo con le municipalizzate del comune di Albisola Superiore la Albisola Servizi e Finale Ambiente di Finale Ligure.