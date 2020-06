Il Covid-19 ferma il Rokkafest: annullata l'edizione 2020

L'emergenza sanitaria legata al Covid-19 ferma anche il Rokkafest. L'ufficialità è arrivata nella giornata odierna.

"A seguito di un confronto tra l’amministrazione comunale di Roccavignale e la Pro Loco, oltre ai comitati del territorio, si è deciso di annullare il Rokkafest 2020 - si legge nella nota - Le motivazioni sono principalmente tecniche perché in 20 giorni è impensabile riuscire ad organizzare il tutto".

"Inoltre le nuove regole per lo svolgimento dell’evento lo snaturerebbero e non sarebbe più la bellissima festa che tutti noi conosciamo - concludono - Speriamo di riuscire a realizzare un piccolo evento 'one day' a fine estate, sempre se le condizioni lo permetteranno".