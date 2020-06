Savona, incontro commercianti/comune per la riduzione della Tari. Caprioglio: "Gli verremo incontro, aiuteremo anche i cittadini con esenzione Isee"

"A breve porteremo in Consiglio Comunale le necessarie modifiche per soddisfare le richieste e le necessità che ci hanno rappresentato".

Il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio è intervenuta in merito al tavolo che si è riunito questa mattina con le associazioni di categoria (presenti la presidente di Ascom Confcommercio Laura Chiara Filippi e il presidente di Fipe Confcommercio Pasquale Tripodoro) e gli assessori Silvano Montaldo, Maria Zunato e Maurizio Scaramuzza, per discutere della Tari e dei problemi riscontrati dai commercianti nel pagare la tassa sui rifiuti.

"Incontro questa mattina con le Associazioni di categoria, all'insegna della collaborazione, per comprendere come venire incontro alle esigenze dei gestori delle attività commerciali che non hanno potuto lavorare nel periodo del lockdown, posto che alla normativa nazionale che ha previsto una riduzione del 25% sulla Tari, il Governo non ha ancora affiancato la necessaria copertura finanziaria - spiega il sindaco - Oltre alla riduzione sono state ipotizzate le necessarie rateazioni e dilazioni per non creare problemi di liquidità alle aziende".

"Abbiamo apprezzato che hanno ascoltato le nostre parole, un confronto di questo tipo porta a risolvere i problemi - ha dichiarato Laura Chiara Filippi - Abbiamo fatto delle nostre richieste intense, abbiamo necessità impellenti in quanto la liquidità ci attanaglia. Non possiamo far fronte a queste scadenze e hanno apprezzato le nostre priorità, metteranno in campo alcuni equilibri che dovranno trovare per far fronte alle nostre richieste andando a rivedere le scadenze, ci hanno confermato che stopperanno sicuramente i pagamenti dei mesi di lockdown".

"Abbiamo chiesto un confronto successivo nei prossimi 15-20 giorni per condividere le nuove soluzioni, vediamo una porta aperta, un'apertura totale a venirci incontro" ha proseguito la presidente di Ascom.

Un altro problema riguarda anche le cartelle che sono state inviate ai cittadini con un basso Isee, che negli anni scorsi erano esentati dal pagamento della tassa.

"Per quanto riguarda, invece, il problema della mancata esenzione Tari sulla base del modello ISEE, va precisato che è cambiata la legge in materia: questa agevolazione che prima veniva riconosciuta ai soggetti interessati dal Comune (e fino allo scorso anno la avevamo regolarmente applicata) adesso la riconosce lo Stato che doveva intervenire con i soggetti beneficiari entro il 7 maggio 2020, ma così non ha fatto. Anche in questo caso, quindi, l'Amministrazione comunale correrà ai ripari, intervenendo per aiutare i cittadini, vittime dell’inefficienza dello Stato.

Gli affitti e una promozione turistica della città di Savona sono stati gli altri argomenti centrali della discussione sul quale gli operatori commerciali hanno concentrato l'attenzione.

"Abbiamo chiesto che venga attivato il sito di promozione turistica del territorio, con la creazione di un video che possa far capire com'è Savona con le sue bellezze artistiche, facendo vedere le peculiarità della città, c'è bisogno di visitatori che vengano da fuori - ha continuato Laura Chiara Filippi - Per gli affitti invece i proprietari privati non ci sono venuti incontro, per chi è in affitto nei locali del comune chiediamo aiuti per le riduzioni e l'assessore Zunato ci ha rassicurati dicendo che si sta prendendo carico della situazione".