Toirano, un nuovo cartello luminoso avvertirà della presenza dell'autovelox sulla provinciale

Si potrebbe essere arrivati ad una sorta di tregua a Toirano, tra i cittadini e l’amministrazione, sulla sentita questione dell’autovelox posizionato appena prima dell’ingresso nel centro abitato.

La giunta De Fezza ha infatti provveduto ad acquistare un cartello luminoso che verrà installato prossimamente per garantire una migliore segnalazione del rilevamento di velocità. Una soluzione richiesta dalla cittadinanza agli enti coinvolti durante l’assemblea pubblica svoltasi nello scorso gennaio.

"Vista la situazione autovelox, installato dalla Provincia di Savona, e le richieste dei cittadini circa un potenziamento della cartellonistica si procederà come concordato tra enti e cittadini in occasione dell’assemblea pubblica, in quanto la Provincia sta predisponendo quanto necessario” comunicano il sindaco Giuseppe De Fezza e il consigliere delegato alla viabilità, Claudio Oddo.

“Nell’imminente verrà installato un cartello luminoso – continuano - già rientrante nel progetto di contrasto all’alta velocità, che ricorderà gli automobilisti di rallentare".

L'opera di contrasto all'alta velocità nel centro abitato che l'amministrazione ha deciso di portare avanti però non si ferma qui: "A completamento, a breve inizieranno i lavori per la realizzazione del terzo dosso sulla SP60 in prossimità del Parco delle Rimembranze ad inizio paese, infine verrà installato un ulteriore segnale luminoso ‘rallentare’ in prossimità delle scuole elementari Polla” concludono i due amministratori toiranesi.