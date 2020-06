Albissola, riaprono tutte le spiagge libere: il sindaco firma l'ordinanza

Era stata riaperta dallo scorso 3 giugno la spiaggia libera in centro ad Albissola Marina ma erano rimaste chiuse le restanti tre, ma da quest'oggi, 13 giugno, via libera all'apertura di tutti i litorali albissolesi.



Con una nuova ordinanza il sindaco Gianluca Nasuti ha specificato come verranno gestite e per tutte sarà garantito l'accesso libero durante la settimana fino alla capienza massima e/o esaurimento degli stalli e presidio nel weekend con il personale steward.



Nella spiaggia libera davanti al comune il 30% della disponibilità sarà riservato ai residenti con accesso entro le ore 10:00 e il tratto di spiaggia libera nei pressi dei Bau Bau Village sarà riservato ai soli residenti.



La spiaggia libera della Margonara sarà chiusa fino al 30 giugno per i lavori dl mitigazione del rischio del rilevato: alla fine degli interventi ci sarà accesso libero durante la settimana fino alla capienza massima e/o esaurimento degli stalli e sarà presidiata nei week end con gli steward.



Ogni spiaggia sarà suddivisa in stalli da 10 metri quadrati per una parte (circa 2/3 della superficie totale), e in stalli da 4 mq per la restante parte (1/3 della superficie), in modo da poter ospitare sia i nuclei familiari (massimo 4 persone) che persone singole.



In ogni spiaggia sono stati quindi predisposti, tramite paletti di legno, bandierine o sacchi numerati, i punti di riferimenti per gli stalli sistemati alla distanza necessaria a garantire il distanziamento sociale. Se non verranno predisposti gli stalli sarà comunque indicata la capienza massima.



Le spiagge libere chiuderanno alle 19:30 alla chiusura nella fascia serale notturna non e consentito l'accesso, la fruizione e la permanenza sull'arenile per qualsiasi tipo di attività. Interdetto l'accesso alle spiagge dai moli.