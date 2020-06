La Voce dei Giovani con Yepp Albenga: "La mia vita è un film Disney"

YEPP Albenga è l’associazione che aiuta i giovani a realizzare le proprie idee, a diventare cittadini attivi, e a portare ad Albenga il cambiamento che desiderano. Ha sede nel Centro Giovani di Piazza Corridoni 9, al piano terra dell’ex Cinema Astor.

La mia vita è un film Disney

I film Disney sono sempre stato il mio pane quotidiano.

Sono stata cresciuta a pane e Disney, ho vissuto con gli ideali che ogni pellicola trasmetteva: principesse, principi, cattivi, aiutanti, non aprire la porta e credere agli sconosciuti, non farti ingannare dalle persone che non agiscono per il tuo bene, segui le indicazioni dei cartelli! Biancaneve, Cenerentola, la Bella e la Bestia, la Bella Addormentata, la Sirenetta... Sono storie classiche che mi accompagnano da quando sono piccina, ricordo che andavo da mia nonna e insieme a mio zio e a mia madre guardavamo le vicende di Ariel, Belle e Peter Pan e cantavamo tutte le canzoni.

Ogni storia che si conclude con un lieto fine, ovviamente, non puoi portare i bambini al cinema e fargli vedere un cartone animato che finisce male. Ognuno con un vero amore, il bacio del vero amore, il principe che ti salva dalle intemperie. Così la mia vita si è basata per lo più su quello. Un po' come Anna di Frozen, rimasta rinchiusa per un sacco di anni, appena capisce che può uscire, vuole sposarsi col primo che capita, perché "è il vero amore".

Le bambine della mia generazione, ma anche più grandi e più piccole, immaginano avventure per loro e se si metterà male, ci sarà un uomo forte e coraggioso che le salva.



Ma nella storia dei Disney ci sono tanti esempi di ragazze intraprendenti, che hanno un sogno e che mettono al secondo posto l'amore: Rapunzel sogna di vedere dal vivo le “luci fluttuanti”, lanciate nel cielo ogni anno il giorno del suo compleanno. Per far avverare il suo desiderio, viene liberata dalla sua prigione da un ladro, ma a lei importa solo il suo interesse, perché innamorarsi di lui viene dopo. Jasmine è quella principessa che non crede che il suo unico scopo nella vita sia sposarsi, lei non è "un premio da vincere" e non vuole sposarsi solo perché deve.

Le donne forti nei film d'animazione non sono solo ed esclusivamente principesse che vogliono il matrimonio.

Merida, in Ribelle, non ha queste necessità. Lei vuole cambiare il suo destino per sfuggire a delle nozze combinate. Così, fidandosi di una strega nel bosco, grazie alla magia cambia il suo destino, ma cambiando le sembianze di sua madre in un orso. Mulan, ad esempio è una semplice ragazza cinese che prende il posto di suo padre malato per andare in guerra contro gli Unni e salvare la Cina. Tiana sogna di aprire un ristorante per lei e suo padre, ma nella sua avventura si ritrova ad essere lei la rana e trova l'amore solo per caso, per poter ritornare alle sue reali sembianze e far avverare il suo sogno.

Magia, sogno e destino, sono i termini che più appaiono in questi film, così è anche la mia vita, basata su questi elementi così diversi, ma così ben collegabili fra loro.

I film Disney non parlano solo di amore, destino e magia: ma anche di amicizia, rapporti fraterni, famiglia, emozioni e sentimenti, e argomenti più seri, come sessismo, abbandono, pregiudizio, razzismo, colonialismo, salute mentale, rispetto, crescita, potere, impatto ambientale, morte.

Anche i film in loro hanno pregiudizi, essendo stati creati d'animazione per colpire i bambini, ma vengono trattati argomenti sempre più attuali, che probabilmente e possibilmente i bambini possano capire più al volo rispetto agli adulti.

Un mio consiglio è assolutamente guardare più film Disney che potete, non sarà una perdita di tempo e molte cose saranno rispecchiate anche nelle vostre vite!

L'Autrice di questo articolo:

ELEONORA GALLO, 26 anni, partecipa ai laboratori di creatività di YEPP Albenga ed è stata Youth Leader in vari scambi nazionali e internazionali.