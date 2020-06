Meteo, estate ancora lontana: una nuova fase perturbata insisterà sulle nostre zone per tutta la settimana

Insisterà ancora per tutta questa settimana una vasta area depressionaria tra Atlantico ed est Europa, che coinvolge anche l’Italia. Quindi avremo condizioni instabili quasi tutti i giorni, soprattutto tra pomeriggio e sera. Le temperature quindi rimarranno nella media del periodo o ancora leggermente sotto media.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 15 giugno.

Oggi cielo per lo più sereno o poco nuvoloso al mattino, nuvolosità cumuliforme in aumento al pomeriggio sulle Alpi, con locali rovesci o temporali in particolare su Alpi marittime. Non si escludono in serata sconfinamenti in pianura a partire da est Piemonte per un rapido fronte di vento in discesa dalle Alpi lombarde. Temperature massime comprese tra 26 e 30 °C. Venti deboli di direzione variabile fino al pomeriggio, in serata raffiche da nordest provenienti dalle Alpi lombarde.

Martedì 16 e mercoledì 17 giugno.

Graduale aumento dell’instabilità, soprattutto mercoledì con rovesci e temporali sparsi anche sulle pianure. Temperature massime in calo per via della maggiore copertura nuvolosa soprattutto mercoledì, minime che oscilleranno tra i 12 e i 17 °C. Venti in generale deboli di direzione variabile, con locali rinforzi fino a moderati su basso Piemonte e Liguria, specie mercoledì. Forti raffiche di vento possibili durante i temporali.

Da giovedì 18 giugno.

Graduale miglioramento, ma sempre in un contesto depressionario che causerà comunque locali rovesci o temporali principalmente sui rilievi, almeno fino a domenica. Temperature stazionarie o in lieve aumento da domenica, con valori comunque molto gradevoli di giorno.

Previsioni locali

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona