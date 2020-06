Savona, albero rischia di creare danni al ponte di via Ottaviano: rimosso dal comune (FOTO)

“Era da tempo che giustamente diversi cittadini e anche associazioni savonesi ci avevano segnalato la presenza un grosso fico che aveva messo radici sulla fiancata dell’antico ponte. Si è trattato di un intervento particolarmente difficile, in quanto gli operai sono dovuti intervenire con il cestello facendo attenzione perché si trattava di una altezza elevata ed è presente la strada per il quale era stato istituito un unico alternato per consentire tutte le operazioni” spiega l’assessore ai lavori pubblici Pietro Santi.