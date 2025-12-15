No ai contratti part-time in Vado Gateway: i portuali incrociano le braccia (FOTO e VIDEO)

È scattato da questa mattina alle 7.00 lo sciopero di 24 ore indetto dalla Filt Cgil contro i contratti part-time in Vado Gateway.

I lavoratori stanno presidiando il varco pedonale davanti all'azienda e la mobilitazione è prevista fino alle 7.00 di domani, martedì 16 dicembre.

Otto i dipendenti che sono stati assunti dal primo di dicembre con il contratto part-time.

"Ciò si rende necessario per contrastare il tentativo di introdurre forme atipiche di flessibilità nel modello di lavoro portuale (part time) e contestualmente recuperare le condizioni di lavoro e di qualità della vita delle Lavoratrici e dei Lavoratori - spiegano Simone Turcotto e Alessio Negro, Filt Cgil - La decisione di Vado Gateway spa, al netto di un bilancio positivo e in costante aumento, come riportato anche dagli organi di stampa, è sintomo di un'impostazione aziendale che cerca maggiori flessibilità nei lavoratori e risparmio, sul costo del lavoro e sulla qualità occupazionale".

"Il modello proposto sarebbe facilmente replicabile su altri terminal del porto di Savona-Vado, causando un diffuso peggioramento di tutta l'occupazione portuale e trascinando nell'instabilità un settore strategico che grazie alla Legge 84/94 è già predisposto per sopperire all'operatività e ai traffici portuali, senza 'bisogno' di ricorrere a forme di precariato" concludono gli esponenti sindacali.