Scivola da una fascia e sbatte la testa: uomo deceduto a Vendone

Tragedia a Vendone questa mattina, dove un uomo di circa 80 anni è deceduto mentre si trovava nel proprio terreno per svolgere alcune lavorazioni agricole.

L'episodio si è verificato nella prima mattinata, intorno alle 8.30, quando l'anziano stava prendendosi cura di alcune piante. All'improvviso, per cause non certe, l'uomo ha perso l'equilibrio ed è scivolato all'indietro cadendo dal terrazzamento sul quale si trovava e precipitando nella fascia sottostante.

Fatale l'impatto col terreno: l'uomo ha riportato un grave trauma cranico e a nulla sono serviti gli interventi di Vigili del fuoco e volontari del 118.