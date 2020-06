Dego: cifre importanti per la 1^ “Fiascollettiva Virtuale, artisti in cammino per Aisla”

Cinquantesette opere per cinquantasei artisti. Sono quelle che stanno mantenendo viva e virtuosa la prima “Fiascollettiva virtuale, Artisti in cammino per Aisla” nata con l'intento di non interrompere il filo della solidarietà alimentata negli anni scorsi dai proventi della tradizionale Fiascolata di Dego, l'evento/camminata eno gastronomica senza barriere che ogni anno, a giugno, richiamava nella splendida località valbormidese tantissimi appassionati.

Già adesso sono migliaia le visualizzazioni delle opere che conta la pagina Facebook del Circolo Culturale Dego e dei partecipanti all'asta on line che, attraverso l'acquisto di una o più opere potranno – entro le 21 di domenica 21 giugno – contribuire a sostenere l'Aisla di Savona e Imperia al fine di assicurare ulteriormente l'assistenza domiciliare alle famiglie dei malati di Sla.

I lavori degli artisti (che saranno consegnati brevi manu al termine della manifestazione) diventeranno così un ponte ideale di solidarietà tra quanto realizzato negli anni passati dalla Fiascolata oltre che un simbolo tangibile di un presente reso soltanto più difficile ma, nel nome del bene, non scalfito dalle difficoltà relative al coronavirus.

"Siamo fieri dei nostri compaesani e non che stanno aderendo con entusiasmo all'iniziativa - sottolinea Monica Porro del comitato organizzatore dell'evento - Stiamo condividendo sui social ogni giorno le opere che ci sono state donate per l'asta, perchè vogliamo arrivare a molte più persone e dare ad ognuno la possibilità di contribuire".

"Già dal primo giorno l'Asta online ha saputo conivolgere tangibilmente molte persone, ora ci attendiamo uno sprint finale degno di chi ha sempre avuto nel cuore la Fiascolata ed il suo fine più nobile, vale a dire l'aiuto domiciliare per i malati di SLA - commenta Marinella Aicardi del Circolo Culturale Dego - E come canta Ron, il testimonial ufficiale AISLA ONLUS, 'hai davanti un'altro viaggio una città per cantare' e grazie alla generosità di tutti arriveremo in questa 'città'".

Questi gli artisti partecipanti :

Assandri Mauro, Audisio Luciana, Barbero Bruno, Berruti Franca, Bisazza Rossella, Borchio Alice, Borchio Elio, Bussetti Patrizia, Camera Elisa, Capelli Mario, Carenti Piero, Carle Raffello, Casa Scapoli, Cerri Geremia, Cinelli Valentina, Curti Lucia, Dell'Erba Angela, Di Cairo Sayed, Di Fonzo Laura, Di Mario Vanessa, Fontana Carla, Garbarino Barbara, Gentili Anna, Genzano Lino, Ginepro Rina, Giribaldo Agnese, Giuliani Laura, Grimaldi Aurora, Iagulli Guidomichele, Iardella Alberto, Lagorio Martina, Lupi Giovanna, Marino Laila Manuela, Marsupino Teresa, Mijich Ingrid, Nardino Daniele, Oddera Daniela, Ottonelli Antonella, Pesce Iolanda, Pisano Andrea, Poggio Amedeo, Pollero Annamaria, Porro Andrea, Porro Monica, Prucca Silvana, Prudenzano Fernanda, Ricchebuono Barbara, Santero Gabriella, Santi Annamaria, Scarrone Susanna, Servolo Marica, Ugolini Silvia, Vasta Thea, Viglietti Consuelo, Zunino Bruna, Zunino Maria.