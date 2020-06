Finale, al via il restyling di piazza Libertà

In questa fase di ripartenza della stagione e dell'economia dei vari settori ecco un nuovo cantiere (piazza Libertà) di riqualificazione per la città di Finale Ligure.

Commenta l'assessore Andrea Guzzi: "Si tratta di un intervento di sistemazione della pavimentazione. Con l'utilizzo di pietra di Lessinia, asfalto colorato in coerenza con il nuovo Lungomare, nuove panchine e sistemazione delle aiuole e dei cordoli. Un intervento molto atteso, pur nella sua semplicità, che va a risolvere una situazione degradata negli anni. Un investimento da 45 mila euro della durata di circa 5/6 settimane, anche se l'impresa è fiduciosa di poterlo ultimare prima".

"Un'area che non creerà molto disagio essendo abbastanza delimitata e senza particolari commistioni con viabilità e circolazione stradale. Un segnale concreto di una ripartenza per il nostro tessuto cittadino, nobilitando anche lo spazio dedicato ai caduti della Grande Guerra, ai dispersi in Russia ed agli operai Piaggio deportati durante la II Guerra Mondiale".

"Si inserisce nel più ampio disegno di riqualificazione del Lungomare Migliorini, essendo questo un percorso di collegamento tra la centrale via Colombo e la Passeggiata, una zona di frequente passaggio e di sosta che di certo acquisterà in decoro e ordine" conclude Guzzi.