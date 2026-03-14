Sostituzione condotta rete idrica ad Albisola, finiti i lavori: l'erogazione dell'acqua tornata all'alba

E' stato concluso l'intervento notturno per la sostituzione di una condotta della rete idrica, risalente agli anni ‘50, che ha portato alla sospensione dell’erogazione dell’acqua in un’ampia area intorno al centro storico di Albisola Superiore.
"L’acqua è tornata questa mattina all’alba come previsto senza rilevare anomalie o problematiche di pressione - spiega il Sindaco Maurizio Garbarini - Un’operazione complicata in un passaggio delicato del cantiere di riqualificazione del Centro storico che prevede tra gli interventi più importanti proprio il rifacimento dei sotto servizi. Considerando che è la prima volta che si 'scoperchia' il sedime stradale dopo decenni risulta inevitabile andare incontro ad azioni straordinarie".
"Continueremo a seguire con attenzione il prosieguo dei lavori garantendo la dovuta e adeguata informazioni ai cittadini residenti e alle attività commerciali della zona" conclude il primo cittadino albisolese.
I lavori si sono concentrati tra Via della Rovere e Via Vittorio Veneto.