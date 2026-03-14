Savona, la passerella Rita Levi Montalcini è terminata. Apertura prevista entro Pasqua

Dopo mesi di attesa la passerella Rita Levi Montalcini, in San Michele, è vicina all'apertura.

Ieri il sindaco Marco Russo , l'assessore Lionello Parodi e l'ingegner Mapelli, tecnico del Comune, hanno fatto un sopralluogo. La passerella è stata chiusa a lungo, con i cantieri per un certo periodo fermi, cosa che ha suscitato molte lamentele.

"I cittadini avevano l’impressione di trovarsi di fronte a un’opera pubblica lenta, perché non gestita - spiega il sidnaco Marco Russo - In realtà non è così ed è quindi giusto fornire tutte le dovute spiegazioni". Inizialmente il lavoro doveva consistere nella “semplice” sostituzione delle assi ammalorate, quindi il cantiere - iniziato alla fine del 2024 - aveva un termine previsto entro l’estate del 2025.

"Purtroppo in corso d’opera – prosegue Russo - si è riscontrato che le travi di sostegno dovevano essere interamente sostituite. quindi questo ha richiesto la predisposizione di una progettazione più complessa e la ricerca di nuove risorse. Tra l’altro, per non intralciare l’attività dello stabilimento balneare sottostante, si è ritenuto opportuno attendere la fine dell’estate per avviare questa seconda tranche di lavori".

Per questo motiovo la passerella è rimasta chiusa per alcuni mesi con i lavori fermi.

"Finalmente, l’opera è conclusa- conclude Russo - Per poterla riaprire, però, manca ancora l’impianto di illuminazione, che verrà completato nelle prossime settimane. Speriamo di aprire entro Pasqua, ma vi aggiornerò sulle ultime novità".