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Attualità | 14 marzo 2026, 07:50

Savona, la passerella Rita Levi Montalcini è terminata. Apertura prevista entro Pasqua

I lavori dovevano essere di sostituzione di alcune parti ma nel corso dell'intervento si è scoperto che tutte le travi erano da sostituire

 Dopo mesi di attesa la passerella Rita Levi Montalcini, in San Michele, è vicina all'apertura.

Ieri il sindaco Marco Russo , l'assessore Lionello Parodi e l'ingegner Mapelli, tecnico del Comune, hanno  fatto un sopralluogo. La passerella è stata chiusa a lungo, con i cantieri per un certo periodo fermi, cosa che  ha suscitato molte lamentele.

"I cittadini avevano l’impressione di trovarsi di fronte a un’opera pubblica lenta, perché non gestita - spiega il sidnaco Marco Russo - In realtà non è così ed è quindi giusto fornire tutte le dovute spiegazioni".  Inizialmente il lavoro doveva consistere nella “semplice” sostituzione delle assi ammalorate, quindi il cantiere - iniziato alla fine del 2024 - aveva un termine previsto entro l’estate del 2025. 

"Purtroppo in corso d’opera – prosegue Russo - si è riscontrato che le travi di sostegno dovevano essere interamente sostituite. quindi questo ha richiesto la predisposizione di una progettazione più complessa e la ricerca di nuove risorse. Tra l’altro, per non intralciare l’attività dello stabilimento balneare sottostante, si è ritenuto opportuno attendere la fine dell’estate per avviare questa seconda tranche di lavori".

Per questo motiovo la passerella è rimasta chiusa per alcuni mesi con i lavori fermi. 

"Finalmente, l’opera è conclusa- conclude Russo -  Per poterla riaprire, però, manca ancora l’impianto di illuminazione, che verrà completato nelle prossime settimane.  Speriamo di aprire entro Pasqua, ma vi aggiornerò sulle ultime novità".

Luciano Parodi

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