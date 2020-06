Riciclo creativo: come dare nuova vita a vecchi mobili e accessori

Legno, vetro, carta, cartone, plastica: sono veramente tanti i materiali di recupero che si possono riutilizzare grazie al riciclo creativo, per dare vita a numerose idee e progetti interessanti. Pallet e tappi di sughero diventano complementi d'arredo originali, un rotolo di carta igienica si trasforma in una marionetta, una bottiglia di plastica può trasformarsi in una racchetta. Con il riuso creativo è possibile realizzare giocattoli per bambini, nuovi mobili, vestiti, cucce per animali, accessori e complementi d’arredo per la casa o per il giardino. Tanti consigli e suggerimenti utili per un recupero pratico e funzionale.

Mobili in pallet per un’atmosfera industrial style

Molto di tendenza sono i mobili realizzati con i pallet, ovvero costruiti con bancali in legno. Oggi i pallet in legno non sono soltanto strumenti destinati al settore logistico ma la loro biodegradabilità e la riciclabilità consente a questi materiali di essere riutilizzati a fine vita per svariati impieghi. Rispetto ai pallet in plastica sono inoltre più economici e riparabili. I mobili in pallet sono adatti per creare un ambiente shabby-chic o industrial style, perfetti per arredare cucine, giardini, terrazze e balconi. Basta inserirli nel contesto giusto, con complementi e coordinati tessili che seguano lo stesso stile del resto dell’arredamento. Con i bancali lignei si possono realizzare, ad esempio:

tavoli da esterno

tavolini da soggiorno

divanetti

comodini

sgabelli

fioriere.

Riciclo creativo con le bottiglie di plastica, tante idee per mille usi

Le bottiglie di plastica sono utilizzate ogni giorno e il loro smaltimento è un problema concreto, perché insieme a detersivi, barattolini e contenitori per creme e detergenti rappresentano la maggior parte dei rifiuti che si producono in casa. Prima di essere gettati però è importante sapere che questi prodotti possono essere utili per arredare casa o, ancora meglio, diventare nuovi oggetti come giochi e giocattoli per i bambini di tutte le età. Giochi semplici e colorati che insegnano ai più piccoli come il riciclo creativo possa diventare divertente, creativo e istruttivo, anche nel riaggiustare giocattoli rotti. Con le bottiglie e i tappi di plastica è possibile costruire i classici giochi di una volta, come ad esempio pupazzi, animali, macchinine, il tiro a bersaglio, portapennarelli, timbri, magneti e fiori.

Riciclo creativo per i piccoli amici a quattro zampe

Grazie al riciclo creativo è possibile realizzare, oltre a mobili, complementi d’arredo per la casa e giocattoli per bambini, anche cucce per i piccoli amici a quattro zampe. Barili, pneumatici, valigie, maglioni e cassette per la frutta possono trasformarsi in ripari simpatici e confortevoli. Basta tagliare una parte per creare l’ingresso e infine decorare e dipingere la cuccia a piacimento per dare vita alla casa dei sogni dei propri amici pelosi. Insomma, esistono tanti modi per rendere più accogliente e ospitale qualsiasi stanza della casa, senza spendere una fortuna. Basta un pizzico di manualità, tanta fantasia e preziosi materiali di "scarto" per realizzare oggetti fai da te creativi e, al tempo stesso, utili e funzionali.