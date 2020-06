Loano, scomparsa una figura storica del commercio: è mancata Giovina Mannelli

Il sindaco di Loano, Luigi Pignocca, si unisce al cordoglio per la scomparsa di Giovina Mannelli: “Definire Giovina Mannelli una 'commerciante storica' della nostra città è riduttivo del suo ruolo all'interno della comunità e dell'impegno che ha portato avanti nel corso dei suoi tanti anni di carriera. Col marito Ivo ha gestito per lungo tempo l'omonima gioielleria ed in seguito ha messo a disposizione la sua creatività organizzando ogni anno due delle più conosciute ed apprezzate manifestazioni della nostra città. Nonostante la malattia contro la quale stava combattendo, Giovina ha continuato comunque a lavorare per la buona riuscita della 'Festa delle Basure' e del mercatino di Natale. A nome dell'amministrazione comunale, esprimo alla famiglia le più sentite condoglianze”.

Il vice sindaco con delega al commercio Luca Lettieri scrive su Facebook: “Ciao Giovina, vogliamo ricordarti così. Sempre sorridente e battagliera con il cuore rivolto alla tua famiglia, agli amici e a Loano. Hai contribuito a renderla più bella e attrattiva non solo per i turisti ma anche per noi loanesi. Conserviamo nei ricordi gli addobbi natalizi del centro storico ideati e realizzati da te. La 'Festa delle Basure' e, da ultimo, il villaggio natalizio, meta di tanti turisti, dove emergeva la tua innata eleganza e il tuo buon gusto.Ti vogliamo bene”.