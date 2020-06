Il cantautore imperiese Eugenio Ripepi oggi su Radio Onda Ligure per presentare il video del nuovo singolo "Nicole"

Nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure con le interviste ai protagonisti del mondo della musica del nostro territorio.

L'ospite di oggi sarà il poliedrico artista imperiese Eugenio Ripepi, cantautore, monologhista di teatro e direttore artistico di numerose rassegne di cabaret.

La chiacchierata di oggi, sarà anche un occasione per presentare il suo nuovo singolo "Nicole", brano accompagnato da un divertente video realizzato utilizzando i filtri adoperati nelle video chiamate e nelle Instagram stories. La canzone anticipa l'uscita dell'album “Roma non si rade” in uscita il 3 luglio, definito dall’autore stesso il proprio “occhio destro”, il primo di una dilogia a cui seguirà un “occhio sinistro” dal titolo ancora nascosto.

L'intervista andrà in onda alle 17 e 40 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.