Masterclass di canto jazz ad Albenga: spettacolo sabato 20 dicembre

Albenga si prepara a due giorni di musica con la Masterclass di alto perfezionamento in canto jazz organizzata dalla Scuola di Musica e Teatro Leonardo Marchese. L’evento, che si terrà il 20 e 21 dicembre , è rivolto a giovani cantanti già avviati allo studio del jazz e selezionati nei mesi scorsi attraverso prove mirate.

“Oltre alla tecnica, gli studenti avranno modo di perfezionare il loro repertorio con accompagnamento completamente dal vivo, una peculiarità che distingue la nostra masterclass”, spiega Monica Genesio, docente del corso patrocinato dal Comune di Albenga.

I partecipanti saranno affiancati da musicisti professionisti: Maurizio Dedoni della Scuola Leonardo Marchese, Alessandro Sugameli e Gianluca Fuiano, rispettivamente chitarrista e batterista della Scuola SpazioRitmo di Torino, partner dell’iniziativa.

La due giorni culminerà sabato 20 dicembre alle 21 con un concerto finale a Palazzo Oddo, nel salone del terzo piano in Via Roma 58, nel centro storico di Albenga. Sul palco si esibiranno allievi e insegnanti delle due scuole, offrendo al pubblico un repertorio jazz dal vivo di grande qualità. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Eleonora Mantovani, direttrice della scuola, sottolinea: “Continua la nostra appassionata attività di diffusione di arte e cultura nel territorio ingauno. Questa masterclass è formazione, ma anche occasione per il pubblico di godere di uno spettacolo unico”.