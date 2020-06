Savona, in Piazza Sisto un sit-in degli studenti per chiedere la riapertura delle biblioteche e delle aule studio

Un siti-in in piazza Sisto a Savona, seduti per terra e con i libri sulle gambe per manifestare il diritto allo studio e chiedendo la riapertura delle biblioteche savonesi. Nel pomeriggio di ieri diversi studenti sono scesi in piazza, con le mascherine e distanziati, hanno ricordato l’importanza per loro della ripartenza delle aule studio, fondamentali presidi per poter studiare.

Tra gli universitari che hanno partecipato era presente anche Danja Stocca, coordinatrice territoriale di Italia Viva Savona. “Ci siamo ispirati all’idea di 4 ragazzi di Bologna che si sono seduti davanti alla loro aula studio e si sono messi a studiare lì -spiega la 21enne savonese - per portare l’attenzione sul fatto che quasi tutto sta ripartendo, le biblioteche e le aule studio invece no. Visto che anche a Savona la situazione è questa abbiamo deciso di ‘copiare’ l’idea”. “Per noi le biblioteche sono importanti, soprattutto in questo periodo di sessione d’esami, perché alcuni ci vanno per studiare in compagnia altri perché a casa non hanno uno spazio e un silenzio adeguato. Per noi le biblioteche fanno parte del nostro diritto allo studio” continua Danja Stocca.

La biblioteca civica Barrili di via Monturbano riaprirà martedì 23 giugno, ma con le nuove misure sul distanziamento sociale potrà ospitare solo 26 persone, posti che non potrebbero bastare visto l’imponente numero di studenti presenti a Savona.

“Considerando anche il fatto che in questo periodo gli studenti che di solito sono fuori sede sono qui perché gli esami sono online, allora abbiamo deciso di continuare con il nostro sit-in per chiedere all’amministrazione di trovare nuovi luoghi alternativi per aumentare i posti e anche che che si facciano parte attiva nel chiedere all’università la riapertura della biblioteca del Campus che essendo molto più grande potrebbe ospitare più persone ovviamente nel rispetto di tutte le misure necessarie” ha concluso la coordinatrice territoriale di Italia Viva Savona.