Incidente sportivo, attorno alle 13 di oggi, a Casanova Lerrone in frazione Vellego. Un motociclista ha perso il controllo del suo mezzo a due ruote cadendo rovinosamente su un sentiero sterrato.

Fortunatamente non grave, è stato soccorso dai militi della Croce Bianca Albenga e trasportato in codice giallo per accertamenti al Santa Corona di Pietra Ligure.