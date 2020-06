Ceriale piange Luigi Tenderini, libraio impegnato nel sociale

Un infarto improvviso ha portato via questa notte Luigi Tenderini, conosciuto libraio cerialese.

Animo "inquieto" nel senso più positivo e costruttivo del termine, persona coinvolta nel sociale e uomo sempre pronto a manifestare per i diritti umani e per la difesa della Costituzione, Luigi Tenderini era molto conosciuto proprio in virtù delle battaglie sociali che quotidianamente combatteva.

Nato a Torino nel 1975, residente a Ceriale e poi a Savona da diversi anni, aveva anche fondato una radio in streaming, Radio Tender, attraverso la quale veicolava i suoi messaggi.

Lascia la moglie, quattro figli, il fratello e tante persone amiche che hanno condiviso le sue battaglie.