Due annegamenti in spiaggia ad Andora e ad Alassio

Purtroppo l'estate del 2020 inizia con la più atroce delle tragedie: due annegamenti si sono registrati tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio ad Andora e ad Alassio.

Sul posto è intervenuta la Croce Bianca Alassina e Andorese, affiancata nella Città del Muretto anche dalla Capitaneria di Porto e dalla Polizia, ma nonostante il tempestivo arrivo e la corsa frenetica e disperata verso il Santa Corona di Pietra Ligure, per i due bagnanti non c'è stato nulla da fare.

Massimo riserbo sulla dinamica della situazione, ancora oggetto di indagine. Si sa soltanto che si tratta di due uomini, uno dei quali molto anziano (83 anni, il deceduto ad Alassio, 58 anni quello ad Andora), entrambi turisti in vacanza in Liguria. Pare comunque che in entrambi i casi sia un malore alla base del decesso.

L'episodio andorese si è verificato nel tratto di spiaggia libera vicino ai bagni Turtle Beach. L'addetto al salvataggio di questo stabilimento ha messo in pratica tutti i sistemi di rianimazione, ma il 58enne era già deceduto.