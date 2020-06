Vendevano alcolici a minori: notificata la sospensione di licenza per 3 giorni a due locali di Albenga

Ieri, personale della Polizia Locale di Albenga, ha notificato un provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Savona - ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - nei confronti di due locali del centro di Albenga, con cui è stata disposta la sospensione della licenza per 3 giorni.

Il provvedimento nasce a seguito di un accertamento della Polizia Locale di Albenga che, nei giorni scorsi, ha riscontrato la vendita di bevande alcoliche a minori, in entrambi gli esercizi pubblici, a seguito del quale il Questore ha emesso i provvedimenti e non - quindi - per motivi legati agli assembramenti.