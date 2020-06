Albisola, il 25 giugno riapre la piscina di Luceto

Giovedì 25 giugno riapre la piscina di Luceto ad Albisola Superiore, che anche quest’anno sarà gestita dalla Rari Nantes Savona.

Fino alla fine del mese di agosto, la piscina sarà aperta tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 18.00, con la possibilità di libera balneazione, noleggio lettini ed ombrelloni per il relax, ma anche scuola nuoto, acqua gym e lezioni private con gli istruttori della Rari Nantes. Un’opportunità in più per cittadini e turisti che, oltre a godere di spiagge libere fruibili e sicure, potranno accedere alla piscina scoperta, immersa nel verde di Luceto e fruire di spazi per rilassarsi o praticare attività sportiva.

L’e-state in piscina a Luceto sarà rilassante e sicura, grazie al protocollo aziendale anti contagio adottato dalla Rari Nantes, a seguito delle linee guida nazionali, che prevede una puntuale comunicazione ai fruitori dell’impianto all’ingresso, un punto controllo della temperatura corporea e le consuete misure sul distanziamento fisico e l’uso dei dispositivi di protezione.

Per informazioni è possibile contattare la segreteria della piscina Zanelli di Savona al numero 019-8489861 o alla mail info@rarinantes.sv.it.